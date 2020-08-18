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Номер извещения
ГП008863
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок на право заключения договора на поставку горно-шахтного оборудования для нужд АО "Трансинжстрой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 419-12-04
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
SYV@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шепелева Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горно-шахтного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008863Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горно-шахтного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008863Дата и время вскрытия заявок Поставка горно-шахтного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горно-шахтного оборудования
Начальная цена
1 083 780,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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