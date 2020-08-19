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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009388770
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нагревателя сжатого воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 16:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3
Почтовый адрес
124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3
Контактный телефон
+7 495 944-70-33
Факс
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Адрес электронной почты
Zakupki.niimpk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мухаметзянова Лилия Минзагитовна
Место рассмотрения предложений
Московская область, г. Королев, ул. Трудовая, д. 1, этаж 3, каб. 301, офис АО «НИИМП-К»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нагревателя сжатого воздуха
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нагревателя сжатого воздуха
Начальная цена
228 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ
Все закупки и тендеры АО ИНСТИТУТ НАВИГАЦИИ
Адрес местонахождения
124498, Г МОСКВА, Г ЗЕЛЕНОГРАД, ПР-КТ ГЕОРГИЕВСКИЙ, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ. 47-61А ЭТАЖ 3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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