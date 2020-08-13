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Номер извещения
ГП008870
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение дефектовки и оформление ведомости дефектов на клещи г/п 550тн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-37
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Dmitriy.Perminov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Перминов Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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1. Выполнить дефектовку клещей грузоподъемностью 550тн ч. Черт. 2916664; 2. Составить ведомость дефектов на клещи г/п 550тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 13:00 GMT +313.08.2020 13:0013.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008870Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить дефектовку клещей грузоподъемностью 550тн ч. Черт. 2916664; 2. Составить ведомость дефектов на клещи г/п 550тн Колпино
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 13:0013.08.2020 13:0013.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008870Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнить дефектовку клещей грузоподъемностью 550тн ч. Черт. 2916664; 2. Составить ведомость дефектов на клещи г/п 550тн Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Выполнить дефектовку клещей грузоподъемностью 550тн ч. Черт. 2916664; 2. Составить ведомость дефектов на клещи г/п 550тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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