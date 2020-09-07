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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, проводимый в электронной форме, по продаже имущества: автотранспортные средства 5 лотов. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Номер извещения
ГП008860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
УРАЛ-55571-1121-30, гос. номер С698ХК, инв. № 00000872, год выпуска –2000
Начальная цена
250000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
25000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 15:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
32900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, проводимый в электронной форме, по продаже имущества: автотранспортные средства 5 лотов. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Номер извещения
ГП008860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Тягач седельный КамАЗ 44108-10, гос. номер С911ХК, инв. № 00000880, год выпуска –2006
Начальная цена
400000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
40000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 15:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
47900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, проводимый в электронной форме, по продаже имущества: автотранспортные средства 5 лотов. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Номер извещения
ГП008860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Автоприцеп 938503, гос. номер АН9659, инв. № 00000888, год выпуска –2000
Начальная цена
130000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
13000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 15:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, проводимый в электронной форме, по продаже имущества: автотранспортные средства 5 лотов. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Номер извещения
ГП008860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
Изотермический фургон АФ-47415, гос. номер С699ХК, инв. № 00000879, год выпуска – 2005
Начальная цена
480000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
48000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 15:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
55900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, проводимый в электронной форме, по продаже имущества: автотранспортные средства 5 лотов. Продавец (собственник) имущества: ООО "Газпром добыча Иркутск"
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Номер извещения
ГП008860
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Предмет договора
ТОЙОТА ХИ АЙС г/н С970ХК, инв. № 00000884, год выпуска - 2000
Начальная цена
224000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
22400.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 15:38 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.09.2020 17:00
Дата и время проведения
08.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
30300.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
info.gbes@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабибулина Даниэла Рафаельевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Гарипов Игорь Гаянович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info.gbes@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 781-59-29
Адрес местонахождения продавца/инициатора
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с Извещением (Информационным сообщением)
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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