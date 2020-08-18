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Номер извещения
ГП008859
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение преобразователей манометрических термопарных и преобразователей манометрических ионизационных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
Почтовый адрес
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
Контактный телефон
+7 8412 66-04-58
Факс
+7 8412 55-14-99
Адрес электронной почты
zakupki@niifi.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьминых Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Пенза, ул.Володарского, д.8/10
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Приобретение преобразователей манометрических термопарных и преобразователей манометрических ионизационных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008859Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение преобразователей манометрических термопарных и преобразователей манометрических ионизационныхПенза, ул.Володарского, д.8/10
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 10:0018.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008859Дата и время вскрытия заявок Приобретение преобразователей манометрических термопарных и преобразователей манометрических ионизационныхПенза, ул.Володарского, д.8/10
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение преобразователей манометрических термопарных и преобразователей манометрических ионизационных
Начальная цена
650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИФИ
Все закупки и тендеры АО НИИФИ
Адрес местонахождения
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10,
440026, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ВОЛОДАРСКОГО, 8/10
Отсутствуют
Документация лота
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