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Номер извещения
ГП008865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62650
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
62650@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 14:00 GMT +327.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008865Дата и время окончания срока приема заявок Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 14:0027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008865Дата и время вскрытия заявок Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 16:0030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008865Подведение итогов не позднее Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 16:0030.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008865Подведение итогов не позднее Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внедрение Единой системы управления нормативно-справочной информации на базе решения «1С: Предприятие 8.3 MDM Управление нормативно-справочной информации и нормализации 300 000 позиций нормативно-справочной информации для нужд ООО «Мечел-БизнесСервис».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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