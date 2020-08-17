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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009388873
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на поставку широкоформатного сканера.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142455, Российская Федерация, Московская область, Электроугли, Центральная, 59
Почтовый адрес
142455, Российская Федерация, Московская область, Электроугли, Центральная, 59
Контактный телефон
+7 499 995-17-89
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@npk-alten.ru
Ф.И.О. контактного лица
БАТРАКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Электроугли
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка широкоформатного сканера.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 09:00 GMT +317.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388873Дата и время окончания срока приема заявок Поставка широкоформатного сканера.Электроугли
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 09:0017.08.2020 09:0017.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388873Дата и время вскрытия заявок Поставка широкоформатного сканера.Электроугли
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка широкоформатного сканера.
Начальная цена
238 996,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПКАЛЬТЭН
Все закупки и тендеры АО НПКАЛЬТЭН
Адрес местонахождения
142455, Российская Федерация, Московская область, Электроугли, Центральная, 59
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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