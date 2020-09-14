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    Главная / Торги / Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050

    Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008857Дата и время окончания срока приема заявок Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008857

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    633

    Наименование закупки

    Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ИТТ_89.25050_для_ЭТП.pdf

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№4_Свидетельство_изготовителя.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    ГП008857_Вскрытие_заявок..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2020 11:00 GMT +314.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008857Дата и время окончания срока приема заявок Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.09.2020 11:0014.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008857Дата и время вскрытия заявок Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 15:0025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008857Подведение итогов не позднее Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 15:0025.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008857Подведение итогов не позднее Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Съемные защитные устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/732683/name/5f607c4d375c71.25335191

    15.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Съемное защитное устройства (кожуха) по ИТТ 89.25050"

    Кол-во: 2

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