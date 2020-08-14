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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на поставку канцелярских товаров и бумаги для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства (Оренбургский филиал)

    Запрос котировок в электронной форме на поставку канцелярских товаров и бумаги для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства (Оренбургский филиал)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:0014.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009388506

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на поставку канцелярских товаров и бумаги для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства (Оренбургский филиал)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 15:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Ф834-2020_Извещение_ЗК_СМП_Канцтовары_исправл..docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 3532 37-68-47 доб. 1438

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dgorchakov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчаков Дмитрий Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388506Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    281 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блоки и закладки самоклеящиеся"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Канцелярские зажимы, скобы и скрепки"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Ручки и маркеры"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Карандаши и грифели для карандашей"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Принадлежности канцелярские бумажные"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Канцелярские товары пластмассовые"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Клей"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Ножницы"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Ножи и лезвия"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Линейки"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Чистящие изделия"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Точилка"

    Кол-во:

    Лот 2

    Поставка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 12:0020.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388506Подведение итогов не позднее Поставка бумаги Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги

    Начальная цена

    904 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага офисная "

    Кол-во: 3316.00000

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