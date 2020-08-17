Выполнение работ по текущему ремонту помещений для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», а именно: Лот №1 – выполнение работ по текущему ремонту помещения №11, инвентарный №У100056, У100057, в здании по адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, к.2, Лот №2 – выполнение работ по текущему ремонту помещения №301, инвентарный №У100019, в здании по адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, к.2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009388480 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭКО-28/2020 Наименование закупки Выполнение работ по текущему ремонту помещений для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», а именно: Лот №1 – выполнение работ по текущему ремонту помещения №11, инвентарный №У100056, У100057, в здании по адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, к.2, Лот №2 – выполнение работ по текущему ремонту помещения №301, инвентарный №У100019, в здании по адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, к.2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2, Почтовый адрес 173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2 Контактный телефон +7 8162 62-56-47 Факс +7 8162 62-48-58 Адрес электронной почты post@oblgas.natm.ru Ф.И.О. контактного лица Белов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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