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Номер извещения
32009388480
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту помещений для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород», а именно: Лот №1 – выполнение работ по текущему ремонту помещения №11, инвентарный №У100056, У100057, в здании по адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, к.2, Лот №2 – выполнение работ по текущему ремонту помещения №301, инвентарный №У100019, в здании по адресу: г. Великий Новгород, ул. Загородная, д.2, к.2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
Почтовый адрес
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Контактный телефон
+7 8162 62-56-47
Факс
+7 8162 62-48-58
Адрес электронной почты
post@oblgas.natm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
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Выполнение работ по текущему ремонту помещений АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту помещений АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород
Начальная цена
641 310,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Выполнение работ по текущему ремонту помещений АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту помещений АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород
Начальная цена
641 311,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Адрес местонахождения
173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,
173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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