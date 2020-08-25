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Номер извещения
32009388392
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка люков песчано-полимерных типа «ТМ» в количестве 200 комплектов для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ТКиАВР 238, код работы - КС-КС-300 Аварийный ремонт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
07.08.2020 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка люков песчано-полимерных тип "ТМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388392Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков песчано-полимерных тип "ТМ"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 11:0025.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388392Дата и время вскрытия заявок Поставка люков песчано-полимерных тип "ТМ"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 17:0018.09.2020 17:0018.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388392Подведение итогов не позднее Поставка люков песчано-полимерных тип "ТМ"644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка люков песчано-полимерных тип "ТМ"
Начальная цена
619 999,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 200.00000
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