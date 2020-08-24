Лот 1

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»