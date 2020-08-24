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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1059

    Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1059

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388824Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1059

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    07.08.2020 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1.2._Техническая_документация_ч2.7z

    КД_-1059_от_0708.7z

    Приложение_1.2._Техническая_документация_ч1.7z

    Итоговый_протокол_988_РКСМ-1059.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 13:00 GMT +324.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388824Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 13:00GMT +324.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388824Дата и время вскрытия заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.09.202001.09.2020 20:0001.09.2020 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009388824Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 20:0001.09.2020 20:0001.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388824Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 20:0001.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388824Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Начальная цена

    70 181 977,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723983/name/5f4df7e84fd196.57709495

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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