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Номер извещения
32009388824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда для нужд ООО «Самарские коммунальные системы», ООО «Волжские коммунальные системы» и ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1059
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.08.2020 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 13:00 GMT +324.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388824Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 13:00GMT +324.08.2020 13:0024.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388824Дата и время вскрытия заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.09.202001.09.2020 20:0001.09.2020 20:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009388824Дата окончания срока рассмотрения заявок Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный
Подведение итогов не позднее
01.09.2020 20:0001.09.2020 20:0001.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388824Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.09.202001.09.2020 20:0001.09.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388824Подведение итогов не позднее Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договоров на выполнение строительно-монтажных работ в рамках договоров генерального подряда: Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ø500мм по ул. Радищева с увеличением диаметра до Ø800мм (1 этап), Центральный район г.о. Тольятти; Строительно-монтажные работы сетей водоснабжения и водоотведения на участке сети водопровода Ду500мм от КП(сущ.) по ул. Ленина до КП-8 по ул. Л.Толстого в Центральном районе г. Тольятти; Модернизация существующей системы АСУ ТП НС I-подъема водозабора «Федоровский» с внедрением ЧРП; для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»
Начальная цена
70 181 977,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во:
Кол-во: 1.00000
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