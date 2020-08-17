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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388490Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009388490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 15:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_AC0000193.docx

    Извещение_AC0000193.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение_АС0000193.xlsx

    Форма_13_Описание_поставляемого_товара_АС0000193.xlsx

    Техническое_задание_АС0000193.docx

    Проект_договора_AC0000193.docx

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388490Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: Пункты редуцирования газа

    Начальная цена

    3 234 562,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717503/name/5f3e7d48c4afd3.13022928

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

    Кол-во: 2.00000

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