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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009390973
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автопогрузчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
10.08.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Почтовый адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 495 261-39-18
Факс
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Адрес электронной почты
oozd@vniirt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сатарова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение автопогрузчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390973Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение автопогрузчикаМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 11:0125.08.2020 11:0125.08.2020 11:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390973Дата и время вскрытия заявок Приобретение автопогрузчикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение автопогрузчика
Начальная цена
2 726 646,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИРТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ
Адрес местонахождения
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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