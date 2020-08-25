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    Главная / Торги / Поставка автопогрузчика

    Поставка автопогрузчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390973Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение автопогрузчикаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009390973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2719

    Наименование закупки

    Поставка автопогрузчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    10.08.2020 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_с_изменниями.doc

    Документация_с_изменениями.docx

    Извещение_2719.doc

    Документация_2719.doc

    Протокол_подведения_итогов_2719.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Юридический адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Почтовый адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Контактный телефон

    +7 495 261-39-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oozd@vniirt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сатарова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение автопогрузчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009390973Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение автопогрузчикаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 11:0125.08.2020 11:0125.08.2020 11:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009390973Дата и время вскрытия заявок Приобретение автопогрузчикаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 11:0028.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009390973Подведение итогов не позднее Приобретение автопогрузчикаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение автопогрузчика

    Начальная цена

    2 726 646,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИИРТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Адрес местонахождения

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Извещение_с_изменниями.doc

    18.08.2020

    Документация_с_изменениями.docx

    18.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723131/name/5f4c9d414df184.22520399

    31.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 1.00000

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