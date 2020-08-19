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    Главная / Торги / Отбор организации на монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНС

    Отбор организации на монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 11:5919.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388355Дата и время окончания срока приема заявок Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНСРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388355

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Локальная_смета_№_02-01-06.pdf

    Пояснительная_записка.pdf

    Проект_договора.doc

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Техническое_задание.pdf

    Протокол_рассмотрения_и_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Юридический адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    Почтовый адрес

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Контактный телефон

    +7 8142 79-90-15

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    yurist@karelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матяш Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 11:59 GMT +319.08.2020 11:5919.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388355Дата и время окончания срока приема заявок Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНСРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388355Дата и время вскрытия заявок Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНСРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2020 11:0020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388355Подведение итогов не позднее Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНСРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388355Подведение итогов не позднее Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНСРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтажные работы в здании насосно-наполнительного цеха Петрозаводской ГНС

    Начальная цена

    188 704,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАРЕЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,

    185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717182/name/5f3e521faccaa4.48355418

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные"

    Кол-во:

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