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Номер извещения
ГП008852
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насосного оборудования и комплектующих к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 812 647-15-15 доб. 19284
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Pavel.Miheev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеев Павел Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного оборудования и комплектующих к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного оборудования и комплектующих к нимСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 12:0014.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008852Дата и время вскрытия заявок Поставка насосного оборудования и комплектующих к нимСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008852Подведение итогов не позднее Поставка насосного оборудования и комплектующих к нимСанкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного оборудования и комплектующих к ним
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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