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    Главная / Торги / Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"

    Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Запрос_.xlsx

    ГП008846_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1940

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Olga.Vasileva1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 12:00 GMT +313.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008846Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 12:0013.08.2020 12:0013.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008846Дата и время вскрытия заявок Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.08.202024.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008846Подведение итогов не позднее Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деревянной упаковки н.110741 для ПАО "Ижорские заводы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725700/name/5f50a2ca025d30.11236115

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Упаковка"

    Кол-во: 273

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