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    Главная / Торги / РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03

    РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008848Дата и время окончания срока приема заявок РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008848

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    635

    Наименование закупки

    РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008848_Протокол_подведения_итогов.rtf.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    ИТТ_15451.00.03_для_ЭТП.pdf

    Приложение_№1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение_№4_Свидетельство_изготовителя.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2020 11:00 GMT +307.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008848Дата и время окончания срока приема заявок РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2020 11:0007.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008848Дата и время вскрытия заявок РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2021 15:0023.01.2021 15:0023.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008848Подведение итогов не позднее РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.202123.01.2021 15:0023.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008848Подведение итогов не позднее РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/853833/name/602fa63958fd69.74153944

    19.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РТИ по ИТТ 15451.00.03"

    Кол-во: 1

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