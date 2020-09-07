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Номер извещения
ГП008848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-47
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2020 11:00 GMT +307.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008848Дата и время окончания срока приема заявок РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2020 11:0007.09.2020 11:0007.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008848Дата и время вскрытия заявок РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.01.2021 15:0023.01.2021 15:0023.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008848Подведение итогов не позднее РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РТИ (ФУТЕРОВКА) по ИТТ 15451.00.03
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 1
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