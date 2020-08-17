Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку плит перекрытия

Лот 1

По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю плиты перекрытия (далее «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора