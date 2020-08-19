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Номер извещения
32009388352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СРГиА, монтаж дверей в административном –бытовом корпусе СРГиА, монтаж противопожарных перегородок (дверей) в гаражном боксе.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
Почтовый адрес
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Контактный телефон
+7 8142 79-90-15
Факс
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Адрес электронной почты
yurits@karelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матяш Сергей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
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Монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СргиА, монтаж дверей в административно-бытовом корпусе СРГиА,монтаж противопожарных перегородок( дверей) в гаражном боксе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:59 GMT +319.08.2020 11:5919.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388352Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СргиА, монтаж дверей в административно-бытовом корпусе СРГиА,монтаж противопожарных перегородок( дверей) в гаражном боксеРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388352Дата и время вскрытия заявок Монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СргиА, монтаж дверей в административно-бытовом корпусе СРГиА,монтаж противопожарных перегородок( дверей) в гаражном боксеРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 11:0020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388352Подведение итогов не позднее Монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СргиА, монтаж дверей в административно-бытовом корпусе СРГиА,монтаж противопожарных перегородок( дверей) в гаражном боксеРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.08.202020.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388352Подведение итогов не позднее Монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СргиА, монтаж дверей в административно-бытовом корпусе СРГиА,монтаж противопожарных перегородок( дверей) в гаражном боксеРеспублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж дверей на проходной Петрозаводской ГНС, монтаж двери поста охраны СргиА, монтаж дверей в административно-бытовом корпусе СРГиА,монтаж противопожарных перегородок( дверей) в гаражном боксе
Начальная цена
232 215,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАРЕЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КАРЕЛГАЗ
Адрес местонахождения
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7,
185001, РЕСП КАРЕЛИЯ, Г ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ ПУТЕЙСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Р-Н), ДОМ 7
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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