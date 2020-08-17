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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 03-208-2020 по отбору организации на поставку арматуры трубопроводной

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 03-208-2020 по отбору организации на поставку арматуры трубопроводной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 08:5917.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388341Дата и время окончания срока приема заявок Арматура трубопроводнаяВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-208-2020

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 03-208-2020 по отбору организации на поставку арматуры трубопроводной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    07.08.2020 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    МИ__03-208-2020__Документация.docx

    МИ__03-208-2020__Приложение_№1__к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях_–_.docx

    МИ__03-208-2020_Извещение.docx

    МИ__03-208-2020_Коммерческое_предложение_(Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки).docx

    МИ__03-208-2020_Приложение_№2__к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях_-_Т.docx

    МИ__03-208-2020_Техническое_предложение_(Приложение_к_Форме_1_–_ТП).docx

    МИ_03-208-2020_Приложение_№3_к_Документации_о_маркетинговых_исследованиях_–_Мет.docx

    Итоговый_протокол_03-208-2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    4732502670

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gusev@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусев Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Арматура трубопроводная

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.08.202018.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388341Подведение итогов не позднее Арматура трубопроводнаяВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматура трубопроводная

    Начальная цена

    5 626 530,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713540/name/5f3be005b2a9e2.86581608

    18.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Дроссель регулирующий в сборе для регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Дроссель для регулятора давления газа РДГ-50В"

    Кол-во: 17

    "Позиция 4"

    "Дроссель для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "Игла пилота управления КН (КВ) для регуляторов РДГ,РДБК"

    Кол-во: 55

    "Позиция 6"

    "Клапан для регулятора давления газа РДГ-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Клапан обратный для клапана предохранительного запорного ПКК-40 МН-1.6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клапан основной для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 11

    "Позиция 9"

    "Клапан отсечной устройства РДГ-50В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Клапан отсечной устройства РДГ-50Н"

    Кол-во: 14

    "Позиция 11"

    "Клапан отсечной устройства РДГД-20М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Клапан отсечной отключающего устройства для регулятора давления газа РДГК-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Клапан отсечной РДНК-32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Клапан отсечной для регулятора РДНК-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Клапан отсечной РДУ-32/С2-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Клапан пилота управления КН-2"

    Кол-во: 44

    "Позиция 17"

    "Клапан предохранительный запорный для регуляторов давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Клапан предохранительный запорный в сборе для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Клапан предохранительный запорный для регулятора РДНК-50"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Клапан предохранительный запорный для регуляторов давления газа РДНК-400, РДНК-У, РДНК-1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Клапан предохранительный запорный в сборе для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 34

    "Позиция 22"

    "Клапан отсекателя для регулятора давления газа РДК-50/30Н"

    Кол-во: 13

    "Позиция 23"

    "Клапан предохранительный сбросной для регулятора РД-32М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-100"

    Кол-во: 23

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-200"

    Кол-во: 17

    "Позиция 26"

    "Кольцо уплотнительное для регулятора давления газа РДП-50"

    Кол-во: 75

    "Позиция 27"

    "Комплект мембран для клапана предохранительного сбросного ПКК-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Комплект пружин для ПКК-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Комплект разгрузочных мембран для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 17

    "Позиция 30"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 31"

    "Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 14

    "Позиция 32"

    "Мембрана для клапана КПЗ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Мембрана для клапана КПЗ-50В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Мембрана для клапана КПЗ-50Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Мембрана для ПСК КПС-50с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Мембрана для ПСК КПС-Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Мембрана для ПЗК регулятора давления РДНК-400"

    Кол-во: 17

    "Позиция 38"

    "Мембрана клапана предохранительного ПЗК-50Н"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Мембрана пилота КВ-2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Мембрана пилота КН"

    Кол-во: 25

    "Позиция 41"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-20Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-25Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Мембрана клапана предохранительного сбросного ПСК-50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Мембрана ПСК-50Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Мембрана разгрузочная для регулятора давления газа РДК-50/20Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Мембрана рабочая для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 9

    "Позиция 47"

    "Мембрана стабилизатора РДБК-1-50Н"

    Кол-во: 17

    "Позиция 48"

    "Мембрана стабилизатора регулятора давления газа РДГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Пилот для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пружина стабилизатора регулятора РДБК1-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Комплект РТИ для КПЗ-50"

    Кол-во: 17

    "Позиция 52"

    "Комплект Ремонтник для капитального ремонта клапана ПКВ-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Комплект РТИ для клапана предохранительного запорного ПКВ-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного ПКК-40М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Комплект ремонтный для ПКН-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Ремкомплект для газового регулятора MADAS RG/2MB DN50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДБК1-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Клапан предохранительный с резиновым уплотнителем для КПЗ-50Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа Gasteh-122-bv ДУ50 PУ1.6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа Gasteh-127-bv ДУ50 PУ1.6МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Ремкомплект для клапана предохранительного запорного КПЗ-100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Ремкомплект для клапана КПЗ-100В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Ремкомплект для клапана КПЗ-100Н"

    Кол-во: 15

    "Позиция 64"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-150В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного запорного КПЗ-50Н"

    Кол-во: 38

    "Позиция 67"

    "Комплект РТИ для КПС-20Н"

    Кол-во: 25

    "Позиция 68"

    "Комплект РТИ для КПС-Н"

    Кол-во: 34

    "Позиция 69"

    "Комплект ремонтный для КПС-С"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного ПЗК-50"

    Кол-во: 14

    "Позиция 71"

    "Комплект РТИ для ПЗК-50Н"

    Кол-во: 13

    "Позиция 72"

    "Ремкомплект основной для ПКК 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Ремкомплект клапана-отсекателя предохранительного ПКК-40 МН-0,6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Комплект ремонтный для клапана ПКН-50В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Ремкомплект для клапана ПКН-50Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-20"

    Кол-во: 27

    "Позиция 77"

    "Ремкомплект для клапана ПСК-25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-25Н"

    Кол-во: 19

    "Позиция 79"

    "Комплект ремонтный для предохранительно сбросных клапанов ПСК-25П-Н(В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 81"

    "Комплект ремонтный клапана предохранительного сбросного ПСК-50В/400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК 50Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Ремкомплект клапана предохранительного сбросного ПСК-50Н/5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 85"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50ПВ/1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РД-32М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Комплект Ремонтник для капитального ремонта клапана регулятора РДБК 1П-50/25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК1-50Н"

    Кол-во: 21

    "Позиция 90"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК 1П-50/35"

    Кол-во: 24

    "Позиция 91"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК-1П-100-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДБК 1П-50/35"

    Кол-во: 16

    "Позиция 94"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа РДБК1-50Н/35"

    Кол-во: 13

    "Позиция 95"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-150 ДУ150мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-150Н"

    Кол-во: 14

    "Позиция 97"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 7

    "Позиция 98"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50ВМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 34

    "Позиция 100"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГ-80В"

    Кол-во: 16

    "Позиция 101"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГБ-6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа РДГД-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДГК-10М"

    Кол-во: 11

    "Позиция 104"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/20Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДК-50/30Н"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 21

    "Позиция 107"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-32/6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 62

    "Позиция 110"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-400М"

    Кол-во: 47

    "Позиция 111"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50"

    Кол-во: 55

    "Позиция 112"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50/1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-50/400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДНК-У"

    Кол-во: 13

    "Позиция 115"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа РДП-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Комплект РТИ для регулятора давления газа РДП-100В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-100Н"

    Кол-во: 9

    "Позиция 118"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-200"

    Кол-во: 16

    "Позиция 119"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50Н"

    Кол-во: 49

    "Позиция 120"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДП-50В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления РДСК-50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДСК-50БМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУ-32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУ-32/6"

    Кол-во: 7

    "Позиция 125"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК-2Н-100/70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Комплект ремонтный для регулятора давления газа РДУК2Н-50/35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Регулятор управления КН-2М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Кран шаровый муфтовый трехходовой ДУ15 РУ1.6МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Клапан для регулятора давления газа РДГ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Клапан рабочий для предохранительно-запорного клапана КПЗ-50"

    Кол-во: 27

    "Позиция 131"

    "Комплект ремонтный для клапана предохранительного сбросного ПСК-50"

    Кол-во: 31

    "Позиция 132"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РД-32М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Комплект ремонтный РДБК-1-50-35"

    Кол-во: 24

    "Позиция 134"

    "Комплект ремонтный РДБК-1-50-35"

    Кол-во: 7

    "Позиция 135"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-150"

    Кол-во: 9

    "Позиция 136"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-50Н"

    Кол-во: 27

    "Позиция 138"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-80В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГ-80Н"

    Кол-во: 13

    "Позиция 140"

    "Клапан рабочий для регулятора давления РДГД-20М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДГК-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Клапан для регулятора давления газа РДК-50Н"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-1000"

    Кол-во: 11

    "Позиция 144"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-400"

    Кол-во: 27

    "Позиция 146"

    "Клапан рабочий для регулятора давления РДНК-50"

    Кол-во: 18

    "Позиция 147"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДНК-У"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Клапан для регулятора давления газа РДП-100"

    Кол-во: 18

    "Позиция 149"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДП-200В"

    Кол-во: 13

    "Позиция 150"

    "Клапан рабочий для регулятора давления газа РДП-50"

    Кол-во: 34

    "Позиция 151"

    "Клапан предохранительный с резиновым уплотнителем для КПЗ-50В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Клапан предохранительный с резиновым уплотнителем для КПЗ-50Н"

    Кол-во: 26

    "Позиция 153"

    "Комплект дросселей для регулятора давления РДП-50Н (2 регулируемых + 1 нерегулируемый)"

    Кол-во: 21

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