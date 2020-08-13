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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП008850
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 916 914-50-06
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
lukyianovaub@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Юлия Борисовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008850Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)Москва
Подведение итогов не позднее
11.09.2020 16:0011.09.2020 16:0011.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008850Подведение итогов не позднее Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3
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