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    Главная / Торги / Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)

    Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008850Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-350

    Наименование закупки

    Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008850_second_parts_protocol.rtf

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    200626_КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_(ГПБ__ФМО__КПП)_с_ОП.ред.ДА.docx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Форма_КП.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 916 914-50-06

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    lukyianovaub@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Юлия Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 15:00 GMT +313.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008850Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2020 16:0011.09.2020 16:0011.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008850Подведение итогов не позднее Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202011.09.2020 16:0011.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008850Подведение итогов не позднее Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/779748/name/5fb4bd83e2cd41.57728208

    18.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер рефрижератор 40 футов б\у (не старше 2017 года выпуска))"

    Кол-во: 3

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