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Номер извещения
ГП008843
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для Горизонтально-расточного станка MAR-X и Горизонтально-расточного станка MAR-X
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 434 31-00748
Факс
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Адрес электронной почты
Natalya.Polyakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Наталья Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка расходных материалов для Горизонтально-расточного станка MAR-X и Горизонтально-расточного станка MAR-X
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:00 GMT +317.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008843Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для Горизонтально-расточного станка MAR-X и Горизонтально-расточного станка MAR-XЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 11:0017.08.2020 11:0017.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008843Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для Горизонтально-расточного станка MAR-X и Горизонтально-расточного станка MAR-XЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
19.10.2020 11:3019.10.2020 11:3019.10.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008843Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для Горизонтально-расточного станка MAR-X и Горизонтально-расточного станка MAR-XЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для Горизонтально-расточного станка MAR-X и Горизонтально-расточного станка MAR-X
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 48
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