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Номер извещения
ГП008868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Элементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
a.karzina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карзина Александра Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 17:00 GMT +314.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008868Дата и время окончания срока приема заявок лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008868Подведение итогов не позднее лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 41
Кол-во: 28
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