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    Главная / Торги / Элементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"

    Элементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008868Дата и время окончания срока приема заявок лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008868

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2079/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Элементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008868_second_parts_protocol.rtf

    200410_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6_(с_10.04.2020).doc

    Извещение_№2079_СТГ-ТПС.docx

    ТЗ_.docx

    Форма_КП_№СТГ-ТПС.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.karzina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карзина Александра Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 17:00 GMT +314.08.2020 17:0014.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008868Дата и время окончания срока приема заявок лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 14:0026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008868Подведение итогов не позднее лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 14:0026.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008868Подведение итогов не позднее лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лементы крепления производства ЗАО "Электросетьстройпроект"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/779523/name/5fb42de6d5f678.96907924

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим шлейфовый"

    Кол-во: 41

    "Позиция 2"

    "Зажим натяжной спирального типа, L=1,15м"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Зажим натяжной спирального типа, L=1,15м"

    Кол-во: 687

    "Позиция 4"

    "Зажим натяжной спирального типа"

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "Звено промежуточное"

    Кол-во: 3091

    "Позиция 6"

    "Зажим поддерживающий"

    Кол-во: 47

    "Позиция 7"

    "Зажим поддерживающий спирального типа, L=0,75м"

    Кол-во: 2855

    "Позиция 8"

    "Зажим поддерживающий, L=0,75м. Силовая часть и протектор из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка. Лодочка Л-5 из стали с защитным покрытием из цинка."

    Кол-во: 38

    "Позиция 9"

    "Зажим поддерживающий, L=0,75м. Силовая часть и протектор из стальной проволоки с защитным покрытием из цинка. Лодочка Л-5 из стали с защитным покрытием из цинка."

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Талреп"

    Кол-во: 515

    "Позиция 11"

    "Узел крепления натяжной"

    Кол-во: 404

    "Позиция 12"

    "Узел крепления натяжной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Узел крепления поддерживающий"

    Кол-во: 1134

    "Позиция 14"

    "Узел крепления поддерживающий"

    Кол-во: 1759

    "Позиция 15"

    "Узел крепления натяжной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Узел крепления универсальный (северное исполнение) Диапазон размеров профиля опоры 63-125мм."

    Кол-во: 313

    "Позиция 17"

    "Узел крепления поддерживающий для крепления на промежуточных опорах"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Узел подвески"

    Кол-во: 110

    "Позиция 19"

    "Зажим натяжной НСО-11,2/12,5П-14(12) арт.130801-00495"

    Кол-во: 48

    "Позиция 20"

    "Зажим натяжной НСО-12,6/14,2П-14(12) L=1,15м спирального типа"

    Кол-во: 149

    "Позиция 21"

    "Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-11,2/12,5П-13"

    Кол-во: 2358

    "Позиция 22"

    "Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-12,5/12,9П-13"

    Кол-во: 706

    "Позиция 23"

    "Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-12,6/14,2П-13 L=0,75м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Зажим шлейфовый ЗКШ2-11/14-4"

    Кол-во: 232

    "Позиция 25"

    "Зажим шлейфовый ЗКШЗ-11/14-2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 26"

    "Замок-фиксатор для ленточного хомута 100шт/упак"

    Кол-во: 2246

    "Позиция 27"

    "Лента монтажная толщ.-0,8мм ширина-20мм для ленточного хомута (бухта 40м)"

    Кол-во: 219

    "Позиция 28"

    "Промзвено ПР-20-01"

    Кол-во: 3297

    "Позиция 29"

    "Талреп Т-30-01"

    Кол-во: 815

    "Позиция 30"

    "Узел крепления натяжной УК-Н-01"

    Кол-во: 643

    "Позиция 31"

    "Узел крепления поддерживающий УК-П-02"

    Кол-во: 2970

    "Позиция 32"

    "Узел крепления поддерживающий УК-П-К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Узел крепления универсальный УКУс северное исполнение, диапазон размеров профиля опоры 63-125мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Узел подвески УПШ-01"

    Кол-во: 104

    "Позиция 35"

    "Хомут ленточный 1,5м х 1+1 замок: лента монтажная; замок-фиксатор крепление конструкций подвески оптического кабеля к круглым опорам"

    Кол-во: 1770

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