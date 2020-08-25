Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ОМСКВОДОКАНАЛ Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "6ES7 132-4HB01-0AB0 Модуль вывода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 2 DO RELAY, 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА 24V DC - 230V AC/5A,15 MM ШИРИНА, СВЕТОДИОД ОШИБКИ ГРУППЫ (GROUP FAULT), УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК" Кол-во: 2

"Позиция 2" "6EP1 935-6MD11 Аккумуляторный модуль SITOP POWER, СВИНЦОВЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ SITOP POWER DC-USV-МОДУЛЯ 15: =24 В/ 3,2 АЧАС" Кол-во: 2

"Позиция 3" "6ES7 953-8LJ31-0AA0 Плата микропамяти SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB" Кол-во: 2

"Позиция 4" "6AV6 574-2AC00-2AA1 КАРТА ПАМЯТИ В ФОРМАТЕ COMPACT-FLASH, 512 МБ" Кол-во: 2

"Позиция 5" "6ES7214-1AG40-0XB0 Центральный процессор SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO =24 В; 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ" Кол-во: 3

"Позиция 6" "6ES7231-4HD32-0XB0 Модуль ввода -вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231, 4 AI, +/-10 В, +/-5 В, +/-2,5 В, ИЛИ 0-20 MA 12 БИТ + ЗНАК (13 БИТ ADC)" Кол-во: 2

"Позиция 7" "6ES7241-1CH32-0XB0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS422/485, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (ВИЛКА), СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОРТ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕЛЕГРАММ" Кол-во: 1

"Позиция 8" "6ES7241-1AH32-0XB0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS232, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (РОЗЕТКА), СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОРТ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕЛЕГРАММ" Кол-во: 1

"Позиция 9" "6ES7214-1BD23-0XB0 Центральный процессор SIMATIC S7-200, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 224, ПИТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, 14DI =24В; 10DO С ЗАМЫК. КОНТАКТАМИ РЕЛЕ, 8/12 KB CODE/8 KB DATA" Кол-во: 1

"Позиция 10" "6ES7 221-1BF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT" Кол-во: 2

"Позиция 11" "6ES7 221-1EF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, EM 221, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: ОПТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ ~120/230В" Кол-во: 2

"Позиция 12" "6ES7 222-1BF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC," Кол-во: 1

"Позиция 13" "6ES7 222-1EF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, EM 222, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: ОПТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ ~120/230В/ 0.5А" Кол-во: 2

"Позиция 14" "6ES7 223-1BL22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE" Кол-во: 2

"Позиция 15" "6ES7 223-1PL22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT" Кол-во: 1

"Позиция 16" "6ES7 277-0AA22-0XA0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-200, EM 277: МОДУЛЬ ВЕДОМОГО УСТРОЙСТВА PROFIBUSDP ДЛЯ S7-200 С CPU222/ CPU224/ CPU226/ CPU226XM (НЕ НИЖЕ 6ES72XX-XX21XX-0XA0), ДО 12 МБИТ/С, 1 ИНТЕРФЕЙС PROFIBUSDP/MPI, 9-ПОЛЮСНОЕ ГНЕЗДО СОЕДИНИТЕЛЯ D-ТИПА" Кол-во: 1

"Позиция 17" "6ES7 231-0HF22-0XA0 Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА EM 231, ТОЛЬКО ДЛЯ S7-22X CPU, 8 AI, =0-10В, МАКС. 2AI 0..20MA, 12/11 БИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ" Кол-во: 1

"Позиция 18" "6EP1 931-2DC21 Аккумуляторный блок бесперебойного питания SITOP POWER DC-UPS-МОДУЛЬ 24В/6А, БЕЗ ИНТЕРФЕЙСОВ; ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ =24В/6,85А; ВЫХОД =24В/6А" Кол-во: 1

"Позиция 19" "6EP1333-2BA20 Блок питания SITOP PSU100S 24 V/5 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/5 A" Кол-во: 2

"Позиция 20" "6EP1 935-6MC01 Аккумуляторный модуль SITOP POWER БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 24 В/1,2 А*Ч С НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗАКРЫТОЙ СВИНЦОВОКИСЛОЙ БАТАРЕЕЙ ДЛЯ МОДУЛЕЙ SITOP POWER DC USV 6A" Кол-во: 2

"Позиция 21" "6ES7 138-4CA01-0AA0 Модуль контроля питания 6ES7 138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM-E FOR ДЛЯ ET 200S; =24 DC С ДИАГНОСТИКОЙ" Кол-во: 1

"Позиция 22" "6ES7 131-4BD01-0AA0 Модуль ввода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 4 DI STANDARD, 4 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДА, СТАНДАРТНЫЙ =24В, 15 MM ШИРИНА, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК" Кол-во: 2

"Позиция 23" "6ES7 132-4HB01-0AB0 Модуль вывода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 2 DO RELAY, 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА 24V DC - 230V AC/5A,15 MM ШИРИНА, СВЕТОДИОД ОШИБКИ ГРУППЫ (GROUP FAULT), УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК" Кол-во: 1

"Позиция 24" "6ES7 193-4CD20-0AA0 Терминальный модуль SIMATIC DP, ET 200S, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-P15S23A0 ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ, ШИРИНА 15MM, 2X3 КОНТАКТА С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ, С КОНТАКТАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AUX1 И КОНЦЕВЫМ УЧАСТКОМ ШИНЫ AUX1" Кол-во: 2

"Позиция 25" "6ES7 314-6CF02-0AB0 Центральный процессор SIMATIC S7-300, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 314C-2 DP С MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100" Кол-во: 1

"Позиция 26" "6GK5 324- 0GG10-3AR2 SCALANCE XR324-12M; управляемый коммутатор IE, стойка 19 "; 2-портовые коммуникационные модули 12x 100/1000 Мбит / с, электрические или оптические; светодиодная диагностика; сигнализация ошибок. Контакт; кнопка выбора / настройки, устройство PROFINET IO, управление сетью, встроенный диспетчер резервирования, офисные функции (RSTP, VLAN, IGMP, ..) С-штекер в комплекте поставки Блок питания 230 В переменного тока; порты на передней панели" Кол-во: 1

"Позиция 27" "6ES7 193-4CA20-0AA0 SIMATIC DP, ET 200S, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-E15S24A1 ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ, ШИРИНА 15MM, 2X4 КОНТАКТА С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ, С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AUX1, СКВОЗНАЯ ШИНА AUX1, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК ECCN: N AL: N" Кол-во: 2

"Позиция 28" "6GK5 991-2AF00-8AA0 Конвертирующий модуль MM 991-2LD 2х100Мбит/с, одномодовый FO до 26 км, гнезда SC" Кол-во: 2

"Позиция 29" "6GK5 991-2AD00-8AA0 Конвертирующий модуль MM 991-2, 2х 100 Мбит/с, мультимодовый FO до 3 км, гнезда SC" Кол-во: 1

"Позиция 30" "6GK5 992-2SA00-8AA0 Конвертирующий модуль MM 992-2CU,2х RJ45 10/100/1000 Мбит/с, без держателя" Кол-во: 1