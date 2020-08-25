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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    269/2020

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0_Перечень_внесенных_изменений_№_1.doc

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    37-2_Протокол_№_37-2_от_01.09.2020_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 11:00 GMT +325.08.2020 11:0025.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388215Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388215Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 472 848,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726687/name/5f52080d45c0c0.70767336

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "6ES7 132-4HB01-0AB0 Модуль вывода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 2 DO RELAY, 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА 24V DC - 230V AC/5A,15 MM ШИРИНА, СВЕТОДИОД ОШИБКИ ГРУППЫ (GROUP FAULT), УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "6EP1 935-6MD11 Аккумуляторный модуль SITOP POWER, СВИНЦОВЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ SITOP POWER DC-USV-МОДУЛЯ 15: =24 В/ 3,2 АЧАС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "6ES7 953-8LJ31-0AA0 Плата микропамяти SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD F. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 512 KB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "6AV6 574-2AC00-2AA1 КАРТА ПАМЯТИ В ФОРМАТЕ COMPACT-FLASH, 512 МБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "6ES7214-1AG40-0XB0 Центральный процессор SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO =24 В; 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "6ES7231-4HD32-0XB0 Модуль ввода -вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-1200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА SM 1231, 4 AI, +/-10 В, +/-5 В, +/-2,5 В, ИЛИ 0-20 MA 12 БИТ + ЗНАК (13 БИТ ADC)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "6ES7241-1CH32-0XB0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS422/485, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (ВИЛКА), СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОРТ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕЛЕГРАММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "6ES7241-1AH32-0XB0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS232, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (РОЗЕТКА), СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОРТ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕЛЕГРАММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "6ES7214-1BD23-0XB0 Центральный процессор SIMATIC S7-200, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР CPU 224, ПИТАНИЕ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ, 14DI =24В; 10DO С ЗАМЫК. КОНТАКТАМИ РЕЛЕ, 8/12 KB CODE/8 KB DATA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "6ES7 221-1BF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "6ES7 221-1EF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, EM 221, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: ОПТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ ~120/230В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "6ES7 222-1BF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "6ES7 222-1EF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, EM 222, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ CPU 222/ CPU 224/ CPU 226/ CPU 226XM: ОПТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВЫХОДОВ ~120/230В/ 0.5А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "6ES7 223-1BL22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "6ES7 223-1PL22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "6ES7 277-0AA22-0XA0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-200, EM 277: МОДУЛЬ ВЕДОМОГО УСТРОЙСТВА PROFIBUSDP ДЛЯ S7-200 С CPU222/ CPU224/ CPU226/ CPU226XM (НЕ НИЖЕ 6ES72XX-XX21XX-0XA0), ДО 12 МБИТ/С, 1 ИНТЕРФЕЙС PROFIBUSDP/MPI, 9-ПОЛЮСНОЕ ГНЕЗДО СОЕДИНИТЕЛЯ D-ТИПА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "6ES7 231-0HF22-0XA0 Модули ввода-вывода аналоговых сигналов SIMATIC S7-200, МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА EM 231, ТОЛЬКО ДЛЯ S7-22X CPU, 8 AI, =0-10В, МАКС. 2AI 0..20MA, 12/11 БИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "6EP1 931-2DC21 Аккумуляторный блок бесперебойного питания SITOP POWER DC-UPS-МОДУЛЬ 24В/6А, БЕЗ ИНТЕРФЕЙСОВ; ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ =24В/6,85А; ВЫХОД =24В/6А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "6EP1333-2BA20 Блок питания SITOP PSU100S 24 V/5 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 В/5 A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "6EP1 935-6MC01 Аккумуляторный модуль SITOP POWER БАТАРЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 24 В/1,2 А*Ч С НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗАКРЫТОЙ СВИНЦОВОКИСЛОЙ БАТАРЕЕЙ ДЛЯ МОДУЛЕЙ SITOP POWER DC USV 6A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "6ES7 138-4CA01-0AA0 Модуль контроля питания 6ES7 138-4CA01-0AA0 SIMATIC DP, СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM-E FOR ДЛЯ ET 200S; =24 DC С ДИАГНОСТИКОЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "6ES7 131-4BD01-0AA0 Модуль ввода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 4 DI STANDARD, 4 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДА, СТАНДАРТНЫЙ =24В, 15 MM ШИРИНА, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "6ES7 132-4HB01-0AB0 Модуль вывода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 2 DO RELAY, 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА 24V DC - 230V AC/5A,15 MM ШИРИНА, СВЕТОДИОД ОШИБКИ ГРУППЫ (GROUP FAULT), УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "6ES7 193-4CD20-0AA0 Терминальный модуль SIMATIC DP, ET 200S, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-P15S23A0 ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ КОНТРОЛЯ ПИТАНИЯ, ШИРИНА 15MM, 2X3 КОНТАКТА С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ, С КОНТАКТАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AUX1 И КОНЦЕВЫМ УЧАСТКОМ ШИНЫ AUX1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "6ES7 314-6CF02-0AB0 Центральный процессор SIMATIC S7-300, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 314C-2 DP С MPI, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "6GK5 324- 0GG10-3AR2 SCALANCE XR324-12M; управляемый коммутатор IE, стойка 19 "; 2-портовые коммуникационные модули 12x 100/1000 Мбит / с, электрические или оптические; светодиодная диагностика; сигнализация ошибок. Контакт; кнопка выбора / настройки, устройство PROFINET IO, управление сетью, встроенный диспетчер резервирования, офисные функции (RSTP, VLAN, IGMP, ..) С-штекер в комплекте поставки Блок питания 230 В переменного тока; порты на передней панели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "6ES7 193-4CA20-0AA0 SIMATIC DP, ET 200S, ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ TM-E15S24A1 ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ, ШИРИНА 15MM, 2X4 КОНТАКТА С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ, С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К AUX1, СКВОЗНАЯ ШИНА AUX1, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК ECCN: N AL: N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "6GK5 991-2AF00-8AA0 Конвертирующий модуль MM 991-2LD 2х100Мбит/с, одномодовый FO до 26 км, гнезда SC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "6GK5 991-2AD00-8AA0 Конвертирующий модуль MM 991-2, 2х 100 Мбит/с, мультимодовый FO до 3 км, гнезда SC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "6GK5 992-2SA00-8AA0 Конвертирующий модуль MM 992-2CU,2х RJ45 10/100/1000 Мбит/с, без держателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Контроллер программируемый логический ОВЕН ПЛК 100-24-P-L"

    Кол-во: 4

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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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