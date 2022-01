Поставка запасных частей для АСУТП (SIMATIC, SITOP, SCALANCE) в 2020 году для нужд АО «ОмскВодоканал»

"Позиция 1" "6ES7 132-4HB01-0AB0 Модуль вывода дискретных сигналов SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 2 DO RELAY, 2 РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДА 24V DC - 230V AC/5A,15 MM ШИРИНА, СВЕТОДИОД ОШИБКИ ГРУППЫ (GROUP FAULT), УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК"

"Позиция 5" "6ES7214-1AG40-0XB0 Центральный процессор SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO =24 В; 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 75 КБ"

"Позиция 7" "6ES7241-1CH32-0XB0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS422/485, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (ВИЛКА), СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОРТ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕЛЕГРАММ"

"Позиция 8" "6ES7241-1AH32-0XB0 Коммуникационный модуль SIMATIC S7-1200, КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ CM 1241, RS232, 9-ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЁМ SUB D (РОЗЕТКА), СВОБОДНОПРОГРАММИРУЕМЫЙ ПОРТ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕЛЕГРАММ"

"Позиция 10" "6ES7 221-1BF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL INPUT EM 221, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT"

"Позиция 12" "6ES7 222-1BF22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL OUTPUT EM 222, FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC,"

"Позиция 14" "6ES7 223-1BL22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT,SOURCE"

"Позиция 15" "6ES7 223-1PL22-0XA0 Модули ввода-вывода дискретных сигналов SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT"

