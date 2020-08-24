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    Главная / Торги / МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)

    МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008840Дата и время окончания срока приема заявок МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    636

    Наименование закупки

    МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 14:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008840_Протокол_подведения_итогов.pdf

    договор_на_продажу__оборудование.doc

    Приложение_1_все_позиции.docx

    Приложение3.docx

    Приложение_2.docx

    Извещение_о_реализации_оборудования_МК_запрос_предложений_(3).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-14-78

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондрашова Надежда Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 14:00 GMT +324.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008840Дата и время окончания срока приема заявок МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.09.2020 15:0011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008840Подведение итогов не позднее МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.09.202011.09.2020 15:0011.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008840Подведение итогов не позднее МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МТР (металообрабатывающие станки, подъемно-крановые механизмы и иное неликвидное оборудование)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/751459/name/5f8060bb16ac53.41052122

    09.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "06-0505131 TBEPДOMEP РНТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "06-0507429 CAMOПИCEЦ ПДП-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "06-0505279 ИCTOЧHИK ПИTAHИЯ Б5-47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "06-0504787 ИCПЫTATEЛЬHAЯ MAШИHA ИM-4P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "06-0504665 MAШИHA ГИДPABЛ.PAЗPЫBHAЯ ИМЧ-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "06-0505132 TBEPДOMEP РНТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "06-0504771 ИCПЫTATEЛЬHAЯ MAШИHA ИM-12A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "06-0504788 ИCПЫTATEЛЬHAЯ MAШИHA ИM-4P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "06-0507430 CAMOПИCEЦ ПДП-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "06-0504664 MAШИHA ГИДPABЛ.PAЗPЫBHAЯ ИМЧ-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "06-0518829 ПPИБOP TEHЗOMETP ЦТИ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "06-0518871 ПPИБOP ЦTИ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "06-0504668 PAЗPЫBHAЯ MAШИHA PMИ-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "06-0504784 ПEЧЬ K MAШИHE ЦД-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "06-0504792 Тензометр МКЕ № 165"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "06-0504800 машина испытательная ЦД-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "06-0575172 Спектрометр ''SPECTROTEST'',"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "06-0519904 CПEKTPOMETP 'CПEKTPO'"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "05-0412520 Радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "05-0409887 Насос гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "05-0409888 Насос гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "05-0409889 Насос гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "05-0409891 Насос гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "05-0409892 Насос гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "05-0411576 Токарно-винторезный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "05-0412499 Радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "05-0412647 Радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "05-0415798 Сверлильный станок переносной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "05-0417120 Поперечно-строгальный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "05-0430116 Обдирочно-шлифовальный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "05-0415722 Настольно сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "05-0415782 Настольно-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "05-0415783 Настольно-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "05-0412424 Радиально- сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "05-0469703 Обдирочно-шлифовальный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "07-0616489 Коробка стенда д/испытаний коробок, пневмокомпенсаторов, вертлюгов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "05-0412350 Переносной радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "05-0412544 Радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "05-0412981 Радиально-сверлильный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "05-К409082 Газорезательная машина модель «Танака 3600»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "05-0988298 Отрезной станок с механизацией модель «8Г681»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "05-К430182 Отрезной станок с механизацией модель «8Г681»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "05-0987739 Кругло-шлифовальный 1М-131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "05-0402685 Шлице-шлифовальный SQ-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "05-0987658 Заточной МААG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "05-0987653 Выпрямитель сварочный ВДУ-601"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "05-0423986 Плоскошлифовальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "05-0989338 Печь ПКМ 6.12.5,5/11,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "05-3420494 Вертикально-фрезерный 6М12П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "05-3421791 Вертикально-фрезерный 6Р12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "05-3421901 Горизонтально-фрезерный 6Р82Ш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "84508 Вагонетка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "05-0989064 (30005) Отрезной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "30118 Отрезной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "28100 зубофрезерный стснок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "11006 тяжелый токарный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "05-989925 (10112) тяжелый токарный станок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "23749 Вальцешлифовальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "05-З460742 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "05-З460743 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "05-З460744 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "05-З460745 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "05-З460746 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "05-З460747 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "05-З460748 KOHДИЦИOHEP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "06-0577298 Пирометр (инфракрасный термометр) с-300 3 ФОТОН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "06-0577834 Узел комерческого учета оборотной воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "06-0577835 Узел комерческого учета оборотной воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "06-0577836 Узел комерческого учета птьевой воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "06-0577837 Узел комерческого учета промышленной воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "06-0577838 Узел комерческого учета промышленной воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "06-0577839 Узел комерческого учета тепловодопотребления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "06-0577840 Узел комерческого учета тепловодопотребления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "06-0577843 Узел комерческого учета газообразного кислорода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "05-0469568 Сигнально-переговорное устройство"

    Кол-во: 1

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    Цена не указана
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    1
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