www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009388150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Арматура с рабочим столом и футорками M12х1,75 для LE-V5022/LE-V22260 и катушка, установленной на арматуре
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 14:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиваева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматура с рабочим столом и футорками M12х1,75 для LE-V5022/LE-V22260 и катушка, установленной на арматуре
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура с рабочим столом и футорками M12х1,75 для LE-V5022/LE-V22260 и катушка, установленной на арматуре
Начальная цена
89 658,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
130 971,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.