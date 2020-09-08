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    Главная / Торги / ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".

    ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2020 10:0008.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008834Дата и время окончания срока приема заявок ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008834

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета_участника_(для_заполнения).doc

    ПД.docx

    ГПР.xlsx

    Список_документов_направляемых_участниками_(3).xlsx

    Формы_для_заполнения.rar

    Типовой_договор.rar

    ТЗ.rar

    ЛСР_ОСР.rar

    ГП008834_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 332-78-85

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    i.sadekov@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Садеков Ильдар Надирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2020 10:00 GMT +308.09.2020 10:0008.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008834Дата и время окончания срока приема заявок ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    08.09.2020 10:0008.09.2020 10:0008.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008834Дата и время вскрытия заявок ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2020 12:0018.09.2020 12:0018.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008834Подведение итогов не позднее ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202018.09.2020 12:0018.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008834Подведение итогов не позднее ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОК 7.5.5 "Выполнение комплекса работ по устройству внутренних систем вентиляции и кондиционирования интерната для учащихся Музыкальной школы" в рамках реализации проекта "Музейный и театрально-образовательный комплексы по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г.Калининград, о.Октябрьский".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/731042/name/5f5b3dd4398a97.28171190

    11.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот ОК 7.5.5"

    Кол-во:

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