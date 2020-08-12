Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих

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АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 225/500 в комплекте с крепежом" Кол-во: 48

"Позиция 2" "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 280/560 в комплекте с крепежом" Кол-во: 11

"Позиция 3" "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 355/630 в комплекте с крепежом" Кол-во: 14

"Позиция 4" "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 400/710 в комплекте с крепежом" Кол-во: 28

"Позиция 5" "Манжета герметизирующая 371/500 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 9

"Позиция 6" "Манжета герметизирующая 426/560 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Манжета герметизирующая 501/630 в комплекте с мутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Манжета герметизирующая 546/710 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Манжета герметизирующая 273/256 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 34

"Позиция 10" "Манжета герметизирующая 325/306 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 66

"Позиция 11" "Манжета герметизирующая 426/371 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 157

"Позиция 12" "Манжета герметизирующая 530/426 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 26

"Позиция 13" "Манжета герметизирующая 530/501 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 34

"Позиция 14" "Манжета герметизирующая 630/546 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 13

"Позиция 15" "Манжета герметизирующая 426/371 в комплекте с мутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø316-348/90-10TEK для трубы Ø323,9х8,38" Кол-во: 113

"Позиция 17" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø382-414/90-12TEK для трубы Ø406,4х7,92" Кол-во: 680

"Позиция 18" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 Ø500/30-9TEK для трубы Ø508х9,52" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 Ø500/100-9TEK для трубы Ø508х9,52" Кол-во: 30

"Позиция 20" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 ø700/100-13 TEK для трубы Ø711,2х7,92" Кол-во: 65

"Позиция 21" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 ø250-282/90-8 TEK для трубы Ø273,0х7,80" Кол-во: 480

"Позиция 22" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø217-249/70-7 TEK для трубы Ø219,1x7,04" Кол-во: 21

"Позиция 23" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø250-282/90-8 TEK для трубы Ø273х7,8" Кол-во: 29

"Позиция 24" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L ø476-518/90-12 TEK для трубы Ø508х9,52" Кол-во: 39

"Позиция 25" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L ø689-730/90-17 TEK для трубы Ø711,2х7,92" Кол-во: 25

"Позиция 26" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø316-348/90-10 TEK для трубы Ø323,9х8,38" Кол-во: 102

"Позиция 27" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø382-414/90-12 TEK для трубы Ø406,4х7,92" Кол-во: 77

"Позиция 28" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 ø1000/65-19 TEK для трубы Ø1016х14,27" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø151-183/90-5 TEK для трубы Ø168,3х7,11" Кол-во: 285

"Позиция 30" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø349-381/90-11 TEK для трубы Ø355,6х7,92" Кол-во: 27

"Позиция 31" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 ø382-414/90-12 TEK для трубы Ø406,4х7,92" Кол-во: 12

"Позиция 32" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø217-249/90-7 TEK для трубы Ø219,1х7,04" Кол-во: 99

"Позиция 33" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК S2 Ø110-137/80-6 TEK для трубы Ø114,3х6,02" Кол-во: 14

"Позиция 34" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø316-348/90-10 TEK для трубы Ø325х6" Кол-во: 16

"Позиция 35" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L Ø310-348/90-8 TEK для трубы Ø323,9х8,38" Кол-во: 58

"Позиция 36" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø349-381/90-11 TEK для трубы Ø355,6х7,92" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК S1 Ø59-69/90-7 TEK для трубы Ø63х5,8" Кол-во: 30

"Позиция 38" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L Ø476-518/90-12 TEK для трубы Ø508 х9,52" Кол-во: 12

"Позиция 39" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2Ф114-168/90-8 TEK для трубы Ф108х" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Герметизирующая манжета ТЕК тип U 100/350" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Роликовое опорно-направляющее кольцо РОНК М2 Ø114-168/90-8 TEK для трубы Ø114,3х4,37 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 19

"Позиция 42" "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/325 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 16

"Позиция 43" "Роликовое опорно-направляющее кольцо РОНК М2 Ø114-168/90-8 TEK для трубы Ø108х4 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 17

"Позиция 44" "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø108/325 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 18

"Позиция 45" "Кольцо опорно-направляющее ОНК тип PA/PE 4-90 система DSI для трубы Днар=106.6мм, условный проход Ду=110мм (4")" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/377 ТУ 22.19.73-002-09714994-2018" Кол-во: 10

"Позиция 47" "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ф114/377" Кол-во: 24

"Позиция 48" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø114-168/90-8 TEK для трубы Ø114,3х4,37 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 9

"Позиция 49" "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø108-168/90-8 TEK для трубы Ø108х4 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 12

"Позиция 50" "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/500 ТУ 22.19.73-002-09714994-2018" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/377 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018" Кол-во: 4