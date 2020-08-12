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    Главная / Торги / Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих

    Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 14:3012.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующихМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-349

    Наименование закупки

    Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.08.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    191224_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред..doc

    ТЗ_(МТР).docx

    Форма_КП.xlsx

    ГП008835.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.08.2020 14:30 GMT +312.08.2020 14:3012.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующихМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008835Подведение итогов не позднее Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующихМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008835Подведение итогов не позднее Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующихМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/778573/name/5fb371959af853.47496155

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 225/500 в комплекте с крепежом"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 280/560 в комплекте с крепежом"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 355/630 в комплекте с крепежом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Кольцо опорно-направляющее ОНКМ 400/710 в комплекте с крепежом"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "Манжета герметизирующая 371/500 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 9

    "Позиция 6"

    "Манжета герметизирующая 426/560 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Манжета герметизирующая 501/630 в комплекте с мутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Манжета герметизирующая 546/710 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Манжета герметизирующая 273/256 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 34

    "Позиция 10"

    "Манжета герметизирующая 325/306 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 66

    "Позиция 11"

    "Манжета герметизирующая 426/371 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 157

    "Позиция 12"

    "Манжета герметизирующая 530/426 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 26

    "Позиция 13"

    "Манжета герметизирующая 530/501 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 34

    "Позиция 14"

    "Манжета герметизирующая 630/546 в комплекте с хомутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 13

    "Позиция 15"

    "Манжета герметизирующая 426/371 в комплекте с мутами-стяжками, необходимыми материалами для установки, оснасткой по соединению разреза и инструкцией по эксплуатации"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø316-348/90-10TEK для трубы Ø323,9х8,38"

    Кол-во: 113

    "Позиция 17"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø382-414/90-12TEK для трубы Ø406,4х7,92"

    Кол-во: 680

    "Позиция 18"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 Ø500/30-9TEK для трубы Ø508х9,52"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 Ø500/100-9TEK для трубы Ø508х9,52"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 ø700/100-13 TEK для трубы Ø711,2х7,92"

    Кол-во: 65

    "Позиция 21"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 ø250-282/90-8 TEK для трубы Ø273,0х7,80"

    Кол-во: 480

    "Позиция 22"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø217-249/70-7 TEK для трубы Ø219,1x7,04"

    Кол-во: 21

    "Позиция 23"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø250-282/90-8 TEK для трубы Ø273х7,8"

    Кол-во: 29

    "Позиция 24"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L ø476-518/90-12 TEK для трубы Ø508х9,52"

    Кол-во: 39

    "Позиция 25"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L ø689-730/90-17 TEK для трубы Ø711,2х7,92"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø316-348/90-10 TEK для трубы Ø323,9х8,38"

    Кол-во: 102

    "Позиция 27"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø382-414/90-12 TEK для трубы Ø406,4х7,92"

    Кол-во: 77

    "Позиция 28"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК XL1 ø1000/65-19 TEK для трубы Ø1016х14,27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø151-183/90-5 TEK для трубы Ø168,3х7,11"

    Кол-во: 285

    "Позиция 30"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø349-381/90-11 TEK для трубы Ø355,6х7,92"

    Кол-во: 27

    "Позиция 31"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 ø382-414/90-12 TEK для трубы Ø406,4х7,92"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø217-249/90-7 TEK для трубы Ø219,1х7,04"

    Кол-во: 99

    "Позиция 33"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК S2 Ø110-137/80-6 TEK для трубы Ø114,3х6,02"

    Кол-во: 14

    "Позиция 34"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК M2 ø316-348/90-10 TEK для трубы Ø325х6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L Ø310-348/90-8 TEK для трубы Ø323,9х8,38"

    Кол-во: 58

    "Позиция 36"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø349-381/90-11 TEK для трубы Ø355,6х7,92"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК S1 Ø59-69/90-7 TEK для трубы Ø63х5,8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК L Ø476-518/90-12 TEK для трубы Ø508 х9,52"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2Ф114-168/90-8 TEK для трубы Ф108х"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Герметизирующая манжета ТЕК тип U 100/350"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Роликовое опорно-направляющее кольцо РОНК М2 Ø114-168/90-8 TEK для трубы Ø114,3х4,37 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 19

    "Позиция 42"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/325 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 16

    "Позиция 43"

    "Роликовое опорно-направляющее кольцо РОНК М2 Ø114-168/90-8 TEK для трубы Ø108х4 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 17

    "Позиция 44"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø108/325 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 18

    "Позиция 45"

    "Кольцо опорно-направляющее ОНК тип PA/PE 4-90 система DSI для трубы Днар=106.6мм, условный проход Ду=110мм (4")"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/377 ТУ 22.19.73-002-09714994-2018"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ф114/377"

    Кол-во: 24

    "Позиция 48"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø114-168/90-8 TEK для трубы Ø114,3х4,37 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 9

    "Позиция 49"

    "Кольцо роликовое опорно-направляющее РОНК М2 Ø108-168/90-8 TEK для трубы Ø108х4 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/500 ТУ 22.19.73-002-09714994-2018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø114/377 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Манжета герметизирующая ТЕК тип U Ø108/377 ТрейдИнжКом ТУ 22.29.29-001-09714994-2018"

    Кол-во: 8

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