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Номер извещения
ГП008835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 14:30 GMT +312.08.2020 14:3012.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующихМосква
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 12:0021.08.2020 12:0021.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008835Подведение итогов не позднее Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующихМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка колец опорно-направляющих, манжет герметизирующих
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 48
Кол-во: 11
Кол-во: 14
Кол-во: 28
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 34
Кол-во: 66
Кол-во: 157
Кол-во: 26
Кол-во: 34
Кол-во: 13
Кол-во: 2
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Кол-во: 680
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 65
Кол-во: 480
Кол-во: 21
Кол-во: 29
Кол-во: 39
Кол-во: 25
Кол-во: 102
Кол-во: 77
Кол-во: 10
Кол-во: 285
Кол-во: 27
Кол-во: 12
Кол-во: 99
Кол-во: 14
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Кол-во: 58
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 19
Кол-во: 16
Кол-во: 17
Кол-во: 18
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
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