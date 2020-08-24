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Номер извещения
32009388465
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Студенческая д.6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
07.08.2020 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-24-01
Факс
Адрес электронной почты
e.cheberowa-nrtk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеберова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388465Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.08.2020 23:5925.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009388465Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Нижний Новгород
Дата и время проведения
26.08.2020 11:0026.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009388465Дата и время проведения Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 23:5927.08.2020 23:5927.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388465Подведение итогов не позднее Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Нижний Новгород
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 23:5927.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388465Подведение итогов не позднее Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений кровли здания учебного корпуса ГБПОУ «НРТК» по адресу:г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6
Начальная цена
228 564,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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