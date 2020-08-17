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Номер извещения
32009388002
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства газопроводов-вводов на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 14:08
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
Почтовый адрес
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
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Адрес электронной почты
muslimov.d@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства газопроводов до границ земельных участков на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388002Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства газопроводов до границ земельных участков на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства газопроводов до границ земельных участков на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Адрес местонахождения
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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