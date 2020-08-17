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    Главная / Торги / Поставка химических соединений

    Поставка химических соединений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических соединений620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    435/60-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка химических соединений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.08.2020 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    32009388015_ИП.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических соединений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 06:00 GMT +317.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388015Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических соединений620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2020 06:0017.08.2020 06:0017.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388015Дата и время вскрытия заявок Поставка химических соединений620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388015Подведение итогов не позднее Поставка химических соединений620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических соединений

    Начальная цена

    240 200,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713913/name/5f3cd4233d6679.64385466

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нитрит натрия технич 1 сорт"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "Тринатрийфосфат"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Уротропин технич марка С высший сорт"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 4"

    "Аммоний хлористый ч"

    Кол-во: 425

    "Позиция 5"

    "Аммоний сернокислый чда"

    Кол-во: 70

    "Позиция 6"

    "Аммоний фтористый ч"

    Кол-во: 100

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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    • От 2,5% годовых
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