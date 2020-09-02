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Номер извещения
ГП008827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
создание коммерческого узла учета природного газа на ГРП 7 Огнеупорного цеха Златоустовского филиала ООО «Мечел-Материалы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6
Почтовый адрес
456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6
Контактный телефон
+7 3513 69-71-89
Факс
+7 3513 67-66-27
Адрес электронной почты
marina.chernova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Чернова Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор оказания услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 12:00 GMT +302.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008827Дата и время окончания срока приема заявок договор оказания услугЗлатоуст
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2020 12:0002.09.2020 12:0002.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008827Дата и время вскрытия заявок договор оказания услугЗлатоуст
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 10:0030.10.2020 10:0030.10.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008827Подведение итогов не позднее договор оказания услугЗлатоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор оказания услуг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ
Все закупки и тендеры ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ
Адрес местонахождения
456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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