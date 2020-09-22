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Наименование процедуры
Продажа специального пассажирского ТС на 17 мест модель 222701
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Номер извещения
ГП008828
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество Ульяновский механический завод
Предмет договора
Продажа специального пассажирского ТС на 17 мест модель 222701
Начальная цена
178000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 14:05 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.09.2020 11:00
Дата и время проведения
29.09.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
специальное пассажирское ТС на 17 мест модель 222701
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество Ульяновский механический завод
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 48-70-23
Адрес электронной почты
ospgn@aoumz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Контактное лицо продавца/инициатора
Ерастов Александр Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ospgn@aoumz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8422 48-70-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно 44-ФЗ
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно 44-ФЗ
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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