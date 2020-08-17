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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009388008
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов на оплату услуг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Почтовый адрес
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Контактный телефон
+7 8352 54-61-39
Факс
Адрес электронной почты
F2103062@chrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 11:59 GMT +317.08.2020 11:5917.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388008Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документовЧебоксары
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 12:0017.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388008Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документовЧебоксары
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 16:0020.08.2020 16:0020.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388008Подведение итогов не позднее Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документовЧебоксары
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов
Начальная цена
28 944 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428031, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, 324 Стрелковой Дивизии, 28а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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