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Номер извещения
ГП008825
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОК 7.3.4 «Водоснабжение и отопление интерната Хорео» (Калининград)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
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ОК 7.3.4 «Водоснабжение и отопление интерната Хорео» (Калининград)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:30 GMT +318.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008825Дата и время окончания срока приема заявок ОК 7.3.4 «Водоснабжение и отопление интерната Хорео» (Калининград)Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 09:3018.08.2020 09:3018.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008825Дата и время вскрытия заявок ОК 7.3.4 «Водоснабжение и отопление интерната Хорео» (Калининград)Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 14:0031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008825Подведение итогов не позднее ОК 7.3.4 «Водоснабжение и отопление интерната Хорео» (Калининград)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОК 7.3.4 «Водоснабжение и отопление интерната Хорео» (Калининград)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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