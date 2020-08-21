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Номер извещения
ГП008822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации для оказания услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-Заполярье» в соответствии с Концепцией «Актив Будущего»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 13:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 52-10-90 доб. 77233
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стрюк Сергей Олегович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Оказание услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-З
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 14:00 GMT +321.08.2020 14:0021.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008822Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-ЗТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-З
Официальный сайт, на котором размещена документация
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