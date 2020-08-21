Открытый конкурентный отбор организации для оказания услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-Заполярье» в соответствии с Концепцией «Актив Будущего»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП008822 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0031092-370-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации для оказания услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-Заполярье» в соответствии с Концепцией «Актив Будущего» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ Юридический адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Почтовый адрес 625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109 Контактный телефон +7 3452 52-10-90 доб. 77233 Адрес электронной почты gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Стрюк Сергей Олегович Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Оказание услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-З Дата и время окончания срока приема заявок 21.08.2020 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП008822 Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-З Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Оказание услуг по разработке и внедрению целевой операционной модели управления производственной деятельностью в ООО «Газпромнефть-З Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт