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    Главная / Торги / Поставка алюминиевой металлопродукции.

    Поставка алюминиевой металлопродукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевой металлопродукции МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка алюминиевой металлопродукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    07.08.2020 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.docx

    32009387965-02-187-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачева Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевой металлопродукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевой металлопродукции Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 10:00GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387965Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевой металлопродукции Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.09.202003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009387965Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка алюминиевой металлопродукции Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2020 16:0010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387965Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевой металлопродукции Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387965Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевой металлопродукции Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевой металлопродукции

    Начальная цена

    11 506 738,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722292/name/5f47b0d698efd0.00242187

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство алюминия"

    Кол-во: 62600.00000

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