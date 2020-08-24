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Номер извещения
32009387965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка алюминиевой металлопродукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.08.2020 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбачева Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алюминиевой металлопродукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевой металлопродукции Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 10:00GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387965Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевой металлопродукции Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.202003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009387965Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка алюминиевой металлопродукции Москва
Подведение итогов не позднее
10.09.2020 16:0010.09.2020 16:0010.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387965Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевой металлопродукции Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алюминиевой металлопродукции
Начальная цена
11 506 738,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 62600.00000
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