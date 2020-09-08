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Номер извещения
ГП008832
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
в соответствии с заявкой №284-562/20
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.08.2020 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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HEMPADUR 85671, светло-серый – 75мкм х 2слоя в кол-ве 340 л HEMPEL’S THINNER 08450 в кол-ве 40 л HEMPEL’S GALVASIL 15700 – 50мкм в кол-ве 55 л HEMPEL’S THINNER 08700 в кол-ве 30 л HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM – 25мкм х 2слоя в кол-ве 80 л HEMPEL’S THINNER 08080 в кол-ве 15 л
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2020 16:00 GMT +308.09.2020 16:0008.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008832Дата и время окончания срока приема заявок HEMPADUR 85671, светло-серый – 75мкм х 2слоя в кол-ве 340 л HEMPEL’S THINNER 08450 в кол-ве 40 л HEMPEL’S GALVASIL 15700 – 50мкм в кол-ве 55 л HEMPEL’S THINNER 08700 в кол-ве 30 л HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM – 25мкм х 2слоя в кол-ве 80 л HEMPEL’S THINNER 08080 в кол-ве 15 лЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2020 16:0008.09.2020 16:0008.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008832Дата и время вскрытия заявок HEMPADUR 85671, светло-серый – 75мкм х 2слоя в кол-ве 340 л HEMPEL’S THINNER 08450 в кол-ве 40 л HEMPEL’S GALVASIL 15700 – 50мкм в кол-ве 55 л HEMPEL’S THINNER 08700 в кол-ве 30 л HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM – 25мкм х 2слоя в кол-ве 80 л HEMPEL’S THINNER 08080 в кол-ве 15 лЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.10.202030.10.2020 16:0030.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008832Подведение итогов не позднее HEMPADUR 85671, светло-серый – 75мкм х 2слоя в кол-ве 340 л HEMPEL’S THINNER 08450 в кол-ве 40 л HEMPEL’S GALVASIL 15700 – 50мкм в кол-ве 55 л HEMPEL’S THINNER 08700 в кол-ве 30 л HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM – 25мкм х 2слоя в кол-ве 80 л HEMPEL’S THINNER 08080 в кол-ве 15 лЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
HEMPADUR 85671, светло-серый – 75мкм х 2слоя в кол-ве 340 л HEMPEL’S THINNER 08450 в кол-ве 40 л HEMPEL’S GALVASIL 15700 – 50мкм в кол-ве 55 л HEMPEL’S THINNER 08700 в кол-ве 30 л HEMPEL’S SILICONE ALUMINIUM – 25мкм х 2слоя в кол-ве 80 л HEMPEL’S THINNER 08080 в кол-ве 15 л
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 560
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