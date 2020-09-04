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Наименование процедуры
Запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи горелки CUENOD C430 (Газ-дизель) в количестве 1 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Собственник: АО «Газпром теплоэнерго»
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Московская область, д. Черное.
Номер извещения
ГП008815
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Имущество): Горелка CUENOD C430 (Газ-дизель) 4,6 МВт в количестве 1 шт. по адресу: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная цена
921600.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
92160.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-08-2020 13:31 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.09.2020 18:00
Дата и время проведения
07.09.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
100060.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Дячук Артём Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
mikhailenkova.nv@gpte.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 207-01-05 доб. 2331
Адрес местонахождения продавца/инициатора
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Дом 28, корпус 2, ЛитерД,помещение 49-Н, №1-35
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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