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Номер извещения
ГП008805
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 902 798-80-52
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
LogunovaIA@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логунова Инна Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
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Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 08:00 GMT +326.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008805Дата и время окончания срока приема заявок Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 08:0026.08.2020 08:0026.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008805Дата и время вскрытия заявок Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 12:0003.09.2020 12:0003.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008805Подведение итогов не позднее Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202003.09.2020 12:0003.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008805Подведение итогов не позднее Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение ремонтно-профилактических и восстановительных работ модулей комплекса МАГИС и других геофизических приборов ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
1 184 584,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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