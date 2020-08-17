Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на выполнение работ по капитальному ремонту участка газопровода высокого давления от ГРС с. Николаевка до ГПР с. Николаевка

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009387709 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на выполнение работ по капитальному ремонту участка газопровода высокого давления от ГРС с. Николаевка до ГПР с. Николаевка Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ

Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ Юридический адрес 410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26 Почтовый адрес 410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26 Контактный телефон +7 8452 72-09-07 Факс +7 8452 72-09-07 Адрес электронной почты snabg@oaosaratovgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Сусоров Александр Геннадьевич Место рассмотрения предложений Саратов Закупки и тендеры Саратовская область Ключевые слова:

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