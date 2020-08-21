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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку технических газов

    Право заключения договора на поставку технических газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 09:0021.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387665Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку технических газовг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009387665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    БАЗ-20.53.67СМСП

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку технических газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.08.2020 13:14

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_№_БАЗ-20.53.67СМСП-1.doc

    Извещение.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Юридический адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    Почтовый адрес

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Контактный телефон

    +7 4832 22-14-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nusacheva@baz32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марочкина Н. В

    Место рассмотрения предложений

    г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 16:0001.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387665Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку технических газовг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку технических газов

    Начальная цена

    3 478 612,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАЗ
    Все закупки и тендеры АО БАЗ

    Адрес местонахождения

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,

    241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725992/name/5f50ce98196d44.83032947

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 1.00000

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