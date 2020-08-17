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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009387714
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе: Выполнение работ по капитальному ремонту строительной части ГРП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.08.2020 13:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
Почтовый адрес
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Контактный телефон
+7 8452 72-09-07
Факс
+7 8452 72-09-07
Адрес электронной почты
snabg@oaosaratovgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сусоров Александр Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для заключения договора на выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387714Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для заключения договора на выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонтуСаратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для заключения договора на выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
Начальная цена
784 549,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВГАЗ
Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ
Адрес местонахождения
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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