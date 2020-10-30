Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

Желающие принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи могут произвести визуальный осмотр и уточнить интересующие вопросы С даты следующей за датой размещения настоящей документации об открытом аукционе на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ по 29 октября 2020 года с 09-00ч. по 17-00ч. по московскому времени. по адресу: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33. Контактное лицо: Розенбаум Фаина Александровна. Контактный телефон: 8 499 639-99-90 добавочный 35-06. Допуск желающих произвести визуальный осмотр объекта реализации на территорию Организатора торгов осуществляется на основании оформленных не позднее 2-х рабочих дней до даты посещения, пропусков. По вопросу оформления пропуска обращаться к вышеуказанному контактному лицу. На территорию Организатора торгов допускаются только граждане Российской Федерации.