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    Главная / Торги / открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества машина разрывная гидравлическая с приводом самописца ZD-10/90

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества машина разрывная гидравлическая с приводом самописца ZD-10/90

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2020 09:0030.10.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008800Дата и время окончания срока приема заявок Машина разрывная гидравлическая с приводом самописца ZD-10/90 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества машина разрывная гидравлическая с приводом самописца ZD-10/90

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.

    Номер извещения

    ГП008800

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД

    Предмет договора

    Машина разрывная гидравлическая с приводом самописца ZD-10/90

    Начальная цена

    41000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-08-2020 13:13 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.11.2020 14:00

    Дата и время проведения

    17.11.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_об_аукционе.docx

    Отчет_об_оценке_4158-0720_.pdf

    Акт_технического_состояния_.pdf

    Описание_актива_по_паспорту.pdf

    Результат_анализа_актива.pdf

    Справка_о_балансовой_стоимости.pdf

    Технические_характеристики.pdf

    фото_оборудования_ZD_10-90_машина_(561827_v1).jpg

    фото_оборудования_ZD_10-90_панель_(561822_v1).jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Актом технического состояния оборудования

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Решение организатора

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянкина Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лукьянкина Светлана Валерьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    otd57_bz@mmza.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 602-04-31

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с документацией об аукционе

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией об аукционе

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающие принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи могут произвести визуальный осмотр и уточнить интересующие вопросы С даты следующей за датой размещения настоящей документации об открытом аукционе на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ по 29 октября 2020 года с 09-00ч. по 17-00ч. по московскому времени. по адресу: 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33. Контактное лицо: Розенбаум Фаина Александровна. Контактный телефон: 8 499 639-99-90 добавочный 35-06. Допуск желающих произвести визуальный осмотр объекта реализации на территорию Организатора торгов осуществляется на основании оформленных не позднее 2-х рабочих дней до даты посещения, пропусков. По вопросу оформления пропуска обращаться к вышеуказанному контактному лицу. На территорию Организатора торгов допускаются только граждане Российской Федерации.

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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