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    Главная / Торги / МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»

    МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 06:0026.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392806Дата и время окончания срока приема заявок МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009392806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    МИ-022-СМР-ИП-20

    Наименование закупки

    МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    11.08.2020 05:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_протоколу_ТК_ВОЗ__68_2020_3.6.docx

    Лист_согласования_ТК_ВОЗ__68_2020.doc

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ__68_2020_от_13.10.2020__3.6.docx

    1._МИ-022-СМР-ИП-20_Информационная_карта.docx

    3._Приложения_к_Тех.заданию.7z

    5._Приложения_к_проекту_Договора.7z

    7._Приложение_№3.1_к_Формам_-_Календарный_график.xlsx

    9._ГЛБ.docx

    8._Приложение_№4_к_ЗД_-_Критерии_оценки.xlsx

    2._Приложение_№1_к_ЗД_-_Техническое_задание.docx

    6._Приложение_№3_к_ЗД_-_Формы_подачи_предложений.doc

    4._Приложение_№2_к_ЗД_-_Проект_Договора.doc

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№_59-2020_от_08.09.2020_вопрос_3.6.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    e.yshakova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушакова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 06:00 GMT +326.08.2020 06:0026.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392806Дата и время окончания срока приема заявок МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2020 12:0010.10.2020 12:0010.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392806Подведение итогов не позднее МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.10.202010.10.2020 12:0010.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392806Подведение итогов не позднее МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»

    Начальная цена

    50 990 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/756144/name/5f891a0b5f8ff2.23348533

    16.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/756143/name/5f891a0502c622.94174930

    16.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/756142/name/5f8919ffa40f16.38728364

    16.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730741/name/5f5b1a0f894fb9.44274726

    11.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»"

    Кол-во: 1.00000

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