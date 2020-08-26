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Номер извещения
32009392806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 05:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
e.yshakova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушакова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 06:00 GMT +326.08.2020 06:0026.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009392806Дата и время окончания срока приема заявок МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
10.10.2020 12:0010.10.2020 12:0010.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392806Подведение итогов не позднее МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.202010.10.2020 12:0010.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009392806Подведение итогов не позднее МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ-022-СМР-ИП-20 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство сетей канализации Д=160мм, Д=315мм мкр. Молодежный (ориентировочная протяженность 2х500м, 2х15000м соответственно) с реконструкцией КНС мкр. Молодежный и ее переключением»
Начальная цена
50 990 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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