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Номер извещения
32009387935
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.08.2020 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
Почтовый адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Контактный телефон
+7 8422 39-92-40
Факс
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Адрес электронной почты
office@ulgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белянушкина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 06:59 GMT +319.08.2020 06:5919.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387935Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387935Дата и время вскрытия заявок Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387935Подведение итогов не позднее Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения
Начальная цена
328 976,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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