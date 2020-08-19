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    Главная / Торги / Отбор организации на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.

    Отбор организации на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 06:5919.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387935Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009387935

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на оказание услуг по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 13:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.doc

    Извещение.doc

    Коммерческое_предложение_(Форма_№_3)..xls

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Протокол_рассмотрения_оценки__подведения_итогов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 06:59 GMT +319.08.2020 06:5919.08.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009387935Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 07:0019.08.2020 07:0019.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009387935Дата и время вскрытия заявок Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387935Подведение итогов не позднее Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009387935Подведение итогов не позднее Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по огнезащитной обработке чердачного помещения

    Начальная цена

    328 976,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719243/name/5f439aaeaed697.47868715

    24.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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