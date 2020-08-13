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    Главная / Торги / Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008809Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.08.2020 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008794_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    ГП008809_second_parts_protocol_ЭТП.rtf

    Согласие_лица_на_обработку_персональных_данных.docx

    Приложение1_к_оферте_(заявке)._Форма_ТКП_(2020).xlsx

    Форма_письма_о_подаче_оферты.DOCX

    Общие_условия_проведения_тендера_v0c.DOCX

    Перечень_документов_для_обязательного_предоставления_участником.docx

    Форма_Извещения.docx

    Приложение_форма_ПКК__с_учет_требований_ГИ.docx

    Договор_поставки_типовой_крупные_объемы_поставки.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2711

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S.Klimov@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Климов Сергей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 16:00 GMT +313.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008809Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 16:0013.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008809Дата и время вскрытия заявок Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.08.2020 17:0026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008809Подведение итогов не позднее Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.08.202026.08.2020 17:0026.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008809Подведение итогов не позднее Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов системы электрообогрева (СЭО) по проекту строительства УПГТ КС «Славянская».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/752971/name/5f8560b2511662.78946075

    13.10.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/753034/name/5f856a120fa467.18678002

    13.10.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (35 мм2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Коробка соединительная РТВ 602(П)-0/0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Коробка соединительная РТВ 602(П)-0/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Коробка соединительная РТВ 602(П)-0/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (16 мм2) 20ОЛ181219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (16 мм2) 20ОЛ181219"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (16 мм2) 20ОЛ181219"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Коробка соединительная РТВ 1006-0/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (35 мм2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (16 мм2) 17ОЛ251119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Наконечник штыревой НШвИ 16-12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Z-профиль К-241 УХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Винт М5х40.016 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 48

    "Позиция 14"

    "Гайка М5.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 15"

    "Шайба 5.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 48

    "Позиция 16"

    "Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "Бирка маркировочная У 136 (треугольная)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 18"

    "Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)"

    Кол-во: 431

    "Позиция 19"

    "Стяжка 150х3 (черная)"

    Кол-во: 444

    "Позиция 20"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 102

    "Позиция 21"

    "Наконечник медный ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 162

    "Позиция 22"

    "Болт М6х20.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 69

    "Позиция 23"

    "Болт М6х30.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 81

    "Позиция 24"

    "Гайка М6.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 231

    "Позиция 25"

    "Шайба 6.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "Трубка термоусаживаемая PBF 9,5/4,8мм (3/8")"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Хомутик С439"

    Кол-во: 980

    "Позиция 29"

    "Ввод кабельный KBB-R20-PN-М25-K"

    Кол-во: 64

    "Позиция 30"

    "Ввод для бронированного кабеля, латунь М40 40 SS2K PB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Ввод для бронированного кабеля, латунь М32 32 SS2K PB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ВТС2-ВР"

    Кол-во: 36

    "Позиция 33"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30ВТС2-ВР"

    Кол-во: 80

    "Позиция 34"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 45ВТС2-ВР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Комплект для соединения СР-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Комплект TKL"

    Кол-во: 34

    "Позиция 37"

    "Коробка соединительная РТВ 401-0/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Коробка соединительная РТВ 601-1П/0"

    Кол-во: 23

    "Позиция 39"

    "Коробка соединительная РТВ 602-1П/1П"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Контргайка латунь М25 25LN"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Кольцо заземления латунь М25 25ET"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Кольцо силиконовое ПГ М25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 44"

    "Лента крепежная FT/HTM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 46"

    "Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Стяжка 150х3 (черная)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 48"

    "Этикетка "Внимание электрообогрев""

    Кол-во: 31

    "Позиция 49"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 115

    "Позиция 50"

    "Наконечник медный ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 184

    "Позиция 51"

    "Болт М6х20.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 52"

    "Болт М6х30.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 192

    "Позиция 53"

    "Гайка М6.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 344

    "Позиция 54"

    "Шайба 6.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 404

    "Позиция 55"

    "Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 252

    "Позиция 56"

    "Трубка термоусаживаемая PBF 9,5/4,8мм (3/8")"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Z-профиль ЗПР 30х62х2мм перфорированный L=2м, окрашенный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Винт М5х40.016 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Гайка М5.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Шайба 5.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Хомут PFS/30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Крепежные элементы для хомута PFS/30"

    Кол-во: 48

    "Позиция 65"

    "Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U"

    Кол-во: 14

    "Позиция 66"

    "Пластина УВ.70х50х1.20"

    Кол-во: 14

    "Позиция 67"

    "Труба гофрированная ППЛ тяж. с прот.-20мм (11520)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 68"

    "Трубка термоусаживаемая PAS 38,0/19,0"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 69"

    "Коробка соединительная РТВ 602(П)-0/0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Коробка соединительная РТВ 1005-0/0 (16 мм2) 20ОЛ181219"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Z-профиль К-241 УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Винт М5х40.016 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 73"

    "Гайка М5.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 74"

    "Шайба 5.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "Бирка маркировочная У 136 (треугольная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)"

    Кол-во: 363

    "Позиция 78"

    "Стяжка 150х3 (черная)"

    Кол-во: 373

    "Позиция 79"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 75

    "Позиция 80"

    "Наконечник медный ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 120

    "Позиция 81"

    "Болт М6х20.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Болт М6х30.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Гайка М6.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 170

    "Позиция 84"

    "Шайба 6.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 220

    "Позиция 85"

    "Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 110

    "Позиция 86"

    "Трубка термоусаживаемая PBF 9,5/4,8мм (3/8")"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Оконцеватель 32мм"

    Кол-во: 331

    "Позиция 88"

    "Хомутик С439"

    Кол-во: 910

    "Позиция 89"

    "Трубка термоусаживаемая СFM52/19"

    Кол-во: 34

    "Позиция 90"

    "Уголок 40х4 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 441

    "Позиция 91"

    "Ввод кабельный KBB-R20-PN-М25-K"

    Кол-во: 51

    "Позиция 92"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15ВТС2-ВР"

    Кол-во: 36

    "Позиция 93"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 30ВТС2-ВР"

    Кол-во: 80

    "Позиция 94"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 45ВТС2-ВР"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Комплект для соединения СР-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Комплект TKL"

    Кол-во: 34

    "Позиция 97"

    "Коробка соединительная РТВ 401-0/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Коробка соединительная РТВ 601-1П/0"

    Кол-во: 23

    "Позиция 99"

    "Коробка соединительная РТВ 602-1П/1П"

    Кол-во: 8

    "Позиция 100"

    "Ввод для бронированного кабеля, латунь М25 20 E1FX"

    Кол-во: 60

    "Позиция 101"

    "Контргайка латунь М25 25LN"

    Кол-во: 60

    "Позиция 102"

    "Кольцо заземления латунь М25 25ET"

    Кол-во: 60

    "Позиция 103"

    "Кольцо силиконовое ПГ М25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 104"

    "Лента крепежная FT/HTM"

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 106"

    "Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 107"

    "Стяжка 150х3 (черная)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 108"

    "Этикетка "Внимание электрообогрев""

    Кол-во: 31

    "Позиция 109"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 115

    "Позиция 110"

    "Наконечник медный ТМЛ 6-6-4"

    Кол-во: 184

    "Позиция 111"

    "Болт М6х20.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 112"

    "Болт М6х30.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 192

    "Позиция 113"

    "Гайка М6.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 344

    "Позиция 114"

    "Шайба 6.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 404

    "Позиция 115"

    "Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 252

    "Позиция 116"

    "Трубка термоусаживаемая PBF 9,5/4,8мм (3/8")"

    Кол-во: 7

    "Позиция 117"

    "Герметик силиконовый Пентэласт 1101(прозрачный) 310мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "Z-профиль ЗПР 30х62х2мм перфорированный L=2м, окрашенный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Винт М5х40.016 ГОСТ 17473-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 120"

    "Гайка М5.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "Шайба 5 65Г 016 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "Шайба 5.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 40

    "Позиция 123"

    "Хомут PFS/30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Крепежные элементы для хомута PFS/30"

    Кол-во: 48

    "Позиция 125"

    "Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U"

    Кол-во: 14

    "Позиция 126"

    "Рукав напорный с нитяным усилением 32х43 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 14

    "Позиция 127"

    "Хомут винтовой 32-50 ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 28

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