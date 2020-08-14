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    Главная / Торги / заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.

    заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008808Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008808

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    07.08.2020 13:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    коммерческое_предложение_оконные_блоки_и_балконные_двери_25-07.xlsx

    25-07-АС1_(2)-59.pdf

    25-07-АС1_(2)-60.pdf

    Тех._решение_№7.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Юридический адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Почтовый адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Контактный телефон

    +7 965 626-00-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.yamaliev@domkor.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямалиев Ильнар Фаязович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008808Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.08.2020 13:0014.08.2020 13:0014.08.2020 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП008808Дата окончания срока рассмотрения заявок заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Дата и время проведения

    14.08.2020 14:0014.08.2020 14:0014.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП008808Дата и время проведения заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 12:0019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008808Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008808Подведение итогов не позднее заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объект:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны.

    Начальная цена

    6 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОМКОР СТРОЙ
    Все закупки и тендеры ДОМКОР СТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, УЛ СТАРОСАРМАНОВСКАЯ, ДОМ 11, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 209

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "заключение договора на поставку оконных блоков и балконных дверей из ПВХ профилей Proplex класс (А), Grain класс(А), Plafen класс(А),KBE класс(А),Rehau класс(А) (без монтажа) на строительный объектов:​25-й квартал, 07 Замелекесье м-н, Комсомольский район, г. Набережные Челны."

    Кол-во: 1

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