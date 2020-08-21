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Номер извещения
ГП008785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10924 «Экологический мониторинг месторождений». Контроль состояния атмосферного воздуха на ВУ ОНГКМ, в зоне воздействия ВУ ОНГКМ и в районе прохождения трассы газопровода от УПНГ ВУ ОНГКМ до ДКС-1 ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2021-2023 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
07.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3532 91-37-53 доб. 2351
Адрес электронной почты
orb_tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинова Галина Геннадиевна
Место рассмотрения заявок
Оренбург
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Контроль состояния атмосферного воздуха на Восточном участке ОНГКМ
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 12:30 GMT +321.08.2020 12:3021.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008785Дата и время окончания срока приема заявок Контроль состояния атмосферного воздуха на Восточном участке ОНГКМОренбург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Контроль состояния атмосферного воздуха на Восточном участке ОНГКМ
Официальный сайт, на котором размещена документация
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