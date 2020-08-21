Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10924 «Экологический мониторинг месторождений». Контроль состояния атмосферного воздуха на ВУ ОНГКМ, в зоне воздействия ВУ ОНГКМ и в районе прохождения трассы газопровода от УПНГ ВУ ОНГКМ до ДКС-1 ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2021-2023 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП008785 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0045072-343-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10924 «Экологический мониторинг месторождений». Контроль состояния атмосферного воздуха на ВУ ОНГКМ, в зоне воздействия ВУ ОНГКМ и в районе прохождения трассы газопровода от УПНГ ВУ ОНГКМ до ДКС-1 ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2021-2023 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ Юридический адрес 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1 Почтовый адрес 460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1 Контактный телефон +7 3532 91-37-53 доб. 2351 Адрес электронной почты orb_tender@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Савинова Галина Геннадиевна Место рассмотрения заявок Оренбург Закупки и тендеры Оренбургская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Контроль состояния атмосферного воздуха на Восточном участке ОНГКМ Дата и время окончания срока приема заявок 21.08.2020 12:30 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП008785 Дата и время окончания срока приема заявок Контроль состояния атмосферного воздуха на Восточном участке ОНГКМ Оренбург Текущий статус Архив Предмет договора Контроль состояния атмосферного воздуха на Восточном участке ОНГКМ Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт